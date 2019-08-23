В Марий Эл построят спорткомплекс с девятью площадками за 9,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-23T18:51:18+03:00

Там будут 4 полосы для круговых и для прямых беговых дорожек, хоккейная коробка, площадки для прыжков и занятий воркаутом

Изменить размер текста: A A

В селе Семеновка в городском округе Йошкар-Ола будут строить спортивный комплекс за 9,4 миллиона рублей. Он разместится при училище олимпийского резерва. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

Согласно техническому заданию, в комплексе будут находиться девять площадок: 4 полосы для круговых и для прямых беговых дорожек, хоккейная коробка, площадка для прыжков в высоту, яма с песком для прыжков в длину, площадка для игры стритбол и площадка для занятий воркаутом. Кроме того, на территории будут установлены тренажеры и трибуны.

ИСТОЧНИК KP.RU