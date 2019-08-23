Защитника "Рубина" вызвали в молодежную сборную России

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-23T13:19:39+03:00

Данил Степанов может сыграть с командами Сербии и Болгарии

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Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы-2021 с Сербией, который состоится 6 сентября в Саранске, и Болгарией, в Софии 10 сентября.

Всего в список вошли 23 футболиста. В их число попал и один представитель "Рубина" - защитник Данил Степанов.

Команда соберется 1 сентября на базе в Новогорске, а 4-го отправится в Саранск. На следующий день после игры с Сербией, 7 сентября, россияне вылетят в Софию. Напомним, что наша команда попала в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU