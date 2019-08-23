Из-за образовательного форума в Ульяновске запретят стоянку транспорта на двух улицах

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-23T13:03:34+03:00

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В связи с проведением регионального образовательного форума «Образование: код доступа» 26 августа с 7:00 до 15:00 запрещается остановка транспортных средств на парковках вдоль дома №1 по площади Ленина, и вдоль здания гимназии №1 на улице Спасской.

- Исключение сделано для автомобилей, обеспечивающих подвоз участников мероприятия и имеющих специальные пропуска. Транспортные средства нарушителей переместят на штрафстоянку с помощью трёх эвакуаторов горизонтальной и вертикальной погрузки, - пояснили в пресс-службе мэрии Ульяновска.

Кроме того, в указанный промежуток времени ограничивается движение автомобилей по бульвару Новый Венец, улице Гимова, переулку Карамзина и Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU