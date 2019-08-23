В Казани на гастрономическом фестивале состоится презентация собственного торта города

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-23T15:19:33+03:00

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В пятницу, 23 августа, в столицу Татарстана начнет свою работу гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В нем, по традиции, примут участие более 70 ресторанов и кафе России. Праздник пройдет на площадке около Центра семьи «Казан».

Помимо дегустации, на площадке состоятся мастер-классы по кулинарии, конкурсы и выступления творческих коллективов. Кроме того, на фестивале состоится дегустация торта «Казань». Все желающие смогут попробовать и приобрести десерт.

ИСТОЧНИК KP.RU