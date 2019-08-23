В Йошкар-Оле 3-летний мальчик выпала из окна
Ребенок госпитализирован
Малыш находится в больницеФото: Из материалов пресс-службы
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В столице Марий Эл днем произошло ЧП - из окна третьего этажа выпал мальчик. Трехлетний ребенок играл с собакой, оперся на москитную сетку и упал вместе с ней на улицу. Родственники мальчика поспешили на улицу.
Малыш получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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