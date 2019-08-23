В Йошкар-Оле 3-летний мальчик выпала из окна

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-23T13:39:21+03:00

Малыш находится в больнице Фото: Из материалов пресс-службы

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В столице Марий Эл днем произошло ЧП - из окна третьего этажа выпал мальчик. Трехлетний ребенок играл с собакой, оперся на москитную сетку и упал вместе с ней на улицу. Родственники мальчика поспешили на улицу.

Малыш получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU