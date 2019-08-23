2019-08-23T12:00:52+03:00
Общество

В Казани из-за неработающих телефонов сообщения о ДТП принимают в службе "112"

Неудобства связаны с профилактическим работами
Лика ИСАЕВА
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В Госавтоинспекции не работают телефоныВ Госавтоинспекции не работают телефоныФото: Из материалов пресс-службы
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В пятницу, 23 августа, в Госавтоинспекции Казани проводятся профилактические работы на телекоммуникационных сетях административного комплекса. В связи с этим дозвониться до сотрудников невозможно. Госавтоинспекция сообщает, что все сообщения о дорожно-транспортных происшествиях будут приниматься на единый номер вызова экстренных служб 112.

Водителей и других участников дорожного движения просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. В ближайшее время профилактика завершится и телекоммуникационная связь будет восстановлена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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