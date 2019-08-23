В Марий Эл пьяный водитель сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-23T11:45:05+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселки Морки в Моркинском районе республики. 22 августа, в четверг, поздно вечером 21-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ не выбрал безопасную скорость и сбил пешехода, который двигался по правой обочине.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Во время наезда он не носил одежду со световозвращающшими элементами.

Во время разбора аварии сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл выяснили, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение водительских прав на два года и административный штраф 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU