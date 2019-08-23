В Казани еще 70 остановок оснастили информационными табло
Сделано это было в десяти городских поселках
Теперь в городе имеется более 300 подобных остановокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Казани еще 70 остановок оснастили информационными табло. Теперь в городе имеется более 300 подобных остановок. Столица Татарстана является лидером среду крупных городов России по данному показателю.
В частности, информационные табло на этот раз получили десять городских поселков: Залесный, Мирный, Константиновка, Старое Победилово, Петровский, Дербышки, Малые Клыки, Большие Клыки, Ферма-2 и Борисково.
ИСТОЧНИК KP.RU