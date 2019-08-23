СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-23T12:26:12+03:00

Теперь в городе имеется более 300 подобных остановок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сделано это было в десяти городских поселках

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В Казани еще 70 остановок оснастили информационными табло. Теперь в городе имеется более 300 подобных остановок. Столица Татарстана является лидером среду крупных городов России по данному показателю.

В частности, информационные табло на этот раз получили десять городских поселков: Залесный, Мирный, Константиновка, Старое Победилово, Петровский, Дербышки, Малые Клыки, Большие Клыки, Ферма-2 и Борисково.

ИСТОЧНИК KP.RU