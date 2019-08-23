В Марий Эл за 2 дней произошло две аварии с участием лосей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-23T10:56:58+03:00

Наезды на животных случились в Волжском и Звениговском районах

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За два дня, с 20 по 21 августа, в Марий Эл произошло две аварии с участием лосей. В частности, наезды случились в Волжском и Звениговском районах. На это обратили внимание в региональном министерстве природных ресурсов экологии и охраны окружающей среды.

Специалисты отметили, что чаще всего такие ДТП случаются на Кокшайском и Оршанеском тракте, а также на объездной дороге Йошкар-Олы в Медведевском районе.

Причины, из-за которых лоси выбегают из леса на дорогу, бывают разные. Так, например, дело может быть в сезонной миграции животных или беспокойстве лосей из-за присутствия в лесу охотников и грибников.

- Министерство рекомендует водителям снижать скорость и внимательнее проезжать лесные участки в период сумерек, не превышать установленный знаками скоростной режим движения по автодорогам, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU