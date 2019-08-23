День города – 2019 в Чебоксарах: какие городские дороги будут перекрыты 24 августа

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-23T10:33:44+03:00

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18 августа Чебоксарам исполнилось 550 лет. Однако самые масштабные праздничные гулянья пройдут в городе в субботу, 24 августа. В связи с этим будет ограничено движение автомобилей.

Так, движение транспорта будет ограничено с 8.00 по улице Иванова, дамбе Чебоксарского залива, улицам Радонежского, Ярославской (от пересечения с Радонежского до пересечения с Калинина). А с 13.00 - по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса, Гагарина (от пересечения с Президентским бульваром до улицы Энгельса), местному проезду вдоль домов 12, 14, 16 по Гагарина (парковка около Русского драмтеатра), улицам Воробьевых, Ленинградской, Дзержинского (от пересечения с Президентским бульваром до Ярославской), Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Воробьевых до Красной площади), улицам Петрова, Николаева (от пересечения с Петрова до пересечения с Энгельса) и переулку Бабушкина.

С 20.00 автомобилям запретят движение по Президентскому бульвару (30-ая автодорога), улицам Крылова, Коммунальная Слобода (от пересечения с Крылова до пересечения с улицей Суворова), Хмельницкого (от пересечения с Крылова до пересечения с улицей Суворова).

С 21.30 до 22.30 движение транспорта ограничат по Московскому проспекту (от Президентского бульвара до пересечения с улицей Афанасьева), улицам Калинина (от пересечения с Гагарина до пересечения с Ярославской), Иванова, Воробьевых, Ленинградской, Президентскому бульвару (от пересечения с 30-ой автодорогой до пересечения с Красной площадью), дамбе Чебоксарского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU