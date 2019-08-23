В Татарстане на автомойке водитель сбил мойщика

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-23T10:01:57+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа днем на автомойке, расположенной на улице Радищева в Альметьевске. По предварительным данным, в ангаре находился синий автомобиль "КИА", который мыл мойщик. Водитель, по предварительным данным, имевший табличку-знак "Инвалид", перепутал педали и его автомобиль поехал вперед. При этот он сбил сбил мойщика, подбил стоявшую в ангаре белую иномарку "КИА", которая в свою очередь протаранила ворота.

Очевидцы сообщили "КП-Казань", что мойщик получил легкие травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU