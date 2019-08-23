В Казани на "зебре" иномарка сбила мужчину насмерть
Смертельная авария произошла 22 августа в 23.10 на улице Гарилова в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель белой иномарки "БМВ" на небезопасной скорости грубо нарушил правила дорожного движения - он не остановился перед пешеходным переходом. В результате его легковушка сбила мужчину, который переходил дорогу по "зебре".
Сила удара была такова, что пешеход скончался на месте происшествия от полученных трав, рассказали "КП-Казань" очевидцы. На кузове автомобиля осталась большая вмятина от тела человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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