2019-08-23T08:36:49+03:00
Звезды

В Казани пройдет премьера нового мультфильма «44 котёнка»

Эксклюзивные просмотры пройдут в сети кинотеатров "КАРО" в ТЦ "Кольцо"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из мультфильмаКадр из мультфильмаФото: кадр из фильма
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Показы первых серий нового рейтингового анимационного хита «44 котёнка» организованы совместно с итальянской студией «Rainbow». Прежде, чем лента появится на телевидении, первые пять серий смогут посмотреть жители столицы Татарстана. Это яркий, красочный и добрый мультфильм уже успела оценить публика по всему миру.

«44 котёнка» — новое анимационное шоу для юных зрителей, рассказывающее о четырех котятах по имени Лампо, Миледи, Пилу и Пончик и их знакомых. Пушистые герои живут в доме бабушки Пины и решают создать свою музыкальную группу под названием «Кис-кис-коты». Котята организуют концерты и собирают своих друзей в клубе-гараже. Лампо, Миледи, Пилу и Пончик изучают родной город и знакомятся со своими соседями. Они помогают тем, кто попал в беду, и благодаря дружбе и позитивному настрою преодолевают повседневные трудности.

Казанцы смогут увидеть этот мультфильм в кинотеатре 24,25,31 августа и 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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