В Ульяновске высадят две тысячи деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-22T17:31:07+03:00

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В Ульяновске стартует месячник благоустройства городу. В акции примут участие 62 тысячи человек. Мероприятия традиционного месячника продлятся до 19 октября. Планируется, что во дворах жилых домов посадят 761 дерево и 1136 кустарников.

- Мы намерены активно привлекать к благоустройству жителей не только дворовых территорий, но и мест массового отдыха. Таких, как бульвары Пластова и Новый Венец, площадь Ленина, улицы Гончарова, Ленина и Спасская, парк «Приморский» и другие. Здесь мы решили организовывать массовые субботники с участием общественных организаций и предприятий всех форм собственности, – отметил начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации Ульяновска Иван Нефёдов.

В рамках месячника необходимо очистить порядка 11 миллионов квадратных метров магистральных и внутриквартальных дорог, парков и скверов, вывезти на полигоны порядка 17 тысяч кубометров различных отходов. Также запланировано установить 55 новых скамеек и садовых диванов, 58 урн, спилить 112 аварийных деревьев, отмыть и покрасить опоры контактной сети и линий электропередач, бордюрного камня и остановочных павильонов, очистить от мусора чердаки и подвалы 760 многоквартирных домов.

Напомним, что 24 августа, 7 и 21 сентября, 5 и 19 октября в Ульяновске состоятся массовые субботники, к участию в которых приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU