2019-08-22T16:31:55+03:00
Общество

В Казани отремонтируют улицу Халитова

Протяженность участка составит более 500 метров
Владимир КРУПСКИЙ
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Работы уже начались.Работы уже начались.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирована улица Халитова на участке от Сибирского тракта до улицы Журналистов протяженностью 504 метра.

На данный момент выполнены фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из высокоплотной смеси ЩМА-15. Также установлены перильные ограждения, автопавильон и заменен изношенный бортовой камень.

Осталось отремонтировать тротуары, заменить дорожные знаки и нанести разметку термопластиком. Улица Халитова расположена в Советском районе Казани и пересекается с улицами 3-я Владимирская, Журналистов, Коновалова и Сибирский тракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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