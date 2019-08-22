Участок трассы между Мамадышем и Кукмором перекроют более чем на месяц

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-22T15:48:22+03:00

Движение будет закрыто с 26 августа до 1 октября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Татарстанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В Кукморском районе временно перекроют дорогу. Так, с 26 августа по 1 октября временно закрывается для движения транспорта автомобильная дорога Мамадыш-Кукмор на участке от 46,4 до 48,7 километра. На этот период здесь запланирован ремонт.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения «Мамадыш-Кукмор»-Кня-Баш, Люга-Совхоз «Ныртинский»-Туркаш-Новая Чабья, Мамадыш-Кукмор, Ишкеево-Нижний Таканыш, Шемяк-Старая Чабья. Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU