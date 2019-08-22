Жители Казани почтят память Мусы Джалиля

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-22T16:47:12+03:00

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25 августа в Казани состоится торжественный митинг, посвященный памяти Мусы Джалиля и его соратников.

Митинг начнется около памятника поэту на площади Первого мая в 12.00. Продолжится День памяти в филармонии имени Габдуллы Тукая, где состоится литературно-музыкальный вечер.

В мероприятиях примет участие дочь поэта Чулпан Мусеевна Джалиль, а также известные ученые, литературоведы, писатели и поэты республики, которые прочтут в память о поэте свои произведения.

Напомним также, что 25 августа в 13.00 в Нацмузее РТ откроется выставка, посвященная 75-летию со дня казни Мусы Джалиля и его соратников.

ИСТОЧНИК KP.RU