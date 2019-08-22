Колонна Harley-Davidson, дрифт-шоу и сюрпризы от "КАМАЗ-Мастер": в Казани готовятся к очередному автошоу Kazan City Racing
30 августа в центре столицы Татарстана в шестой раз пройдет автошоу Kazan City Racing. Оно станет одним из главных развлекательных событий в День города.
В этом году жителей и гостей Казани ждет новая зрелищная программа, которую откроет проезд колонны мотоциклистов клуба Harley-Davidson. На площади Тысячелетия торжественно финиширует мотопробег «От красного Кремля – к белому Кремлю». Его участниками станут около 100 байкеров, которые приедут в Казань из Москвы.
Хедлайнерами автошоу станут одни из сильнейших дрифтеров России и мира. Среди них – Cергей Кабаргин из команды Evil Empire на единственном гиперкаре Flanker F собственного производства, построенном специально для дрифта.
Впервые в мероприятии примет участие команда «Наследие», выступающая в кольцевых гонках на классических автомобилях. Команда привезет в Казань отреставрированные спортивные автомобили Mercedes и BMW из старых немецких гоночных коллекций.
Традиционным участником автошоу станет легендарная команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер», которая в этом году вместе с дрифтером Никитой Шиковым подготовила специальную программу, сообщает пресс-служба Kazan City Racing.
ИСТОЧНИК KP.RU