Колонна Harley-Davidson, дрифт-шоу и сюрпризы от "КАМАЗ-Мастер": в Казани готовятся к очередному автошоу Kazan City Racing

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-22T15:21:09+03:00

Мероприятие пройдет вот уже в 6 раз

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30 августа в центре столицы Татарстана в шестой раз пройдет автошоу Kazan City Racing. Оно станет одним из главных развлекательных событий в День города.

В этом году жителей и гостей Казани ждет новая зрелищная программа, которую откроет проезд колонны мотоциклистов клуба Harley-Davidson. На площади Тысячелетия торжественно финиширует мотопробег «От красного Кремля – к белому Кремлю». Его участниками станут около 100 байкеров, которые приедут в Казань из Москвы.

Хедлайнерами автошоу станут одни из сильнейших дрифтеров России и мира. Среди них – Cергей Кабаргин из команды Evil Empire на единственном гиперкаре Flanker F собственного производства, построенном специально для дрифта.

Впервые в мероприятии примет участие команда «Наследие», выступающая в кольцевых гонках на классических автомобилях. Команда привезет в Казань отреставрированные спортивные автомобили Mercedes и BMW из старых немецких гоночных коллекций.

Традиционным участником автошоу станет легендарная команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер», которая в этом году вместе с дрифтером Никитой Шиковым подготовила специальную программу, сообщает пресс-служба Kazan City Racing.

ИСТОЧНИК KP.RU