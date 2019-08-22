2019-08-22T15:21:09+03:00
Общество

Колонна Harley-Davidson, дрифт-шоу и сюрпризы от "КАМАЗ-Мастер": в Казани готовятся к очередному автошоу Kazan City Racing

Мероприятие пройдет вот уже в 6 раз
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

30 августа в центре столицы Татарстана в шестой раз пройдет автошоу Kazan City Racing. Оно станет одним из главных развлекательных событий в День города.

В этом году жителей и гостей Казани ждет новая зрелищная программа, которую откроет проезд колонны мотоциклистов клуба Harley-Davidson. На площади Тысячелетия торжественно финиширует мотопробег «От красного Кремля – к белому Кремлю». Его участниками станут около 100 байкеров, которые приедут в Казань из Москвы.

Хедлайнерами автошоу станут одни из сильнейших дрифтеров России и мира. Среди них – Cергей Кабаргин из команды Evil Empire на единственном гиперкаре Flanker F собственного производства, построенном специально для дрифта.

Впервые в мероприятии примет участие команда «Наследие», выступающая в кольцевых гонках на классических автомобилях. Команда привезет в Казань отреставрированные спортивные автомобили Mercedes и BMW из старых немецких гоночных коллекций.

Традиционным участником автошоу станет легендарная команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер», которая в этом году вместе с дрифтером Никитой Шиковым подготовила специальную программу, сообщает пресс-служба Kazan City Racing.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани прогнозируют дождь, грозу и до 23 градусов тепла
Жители Казани почтят память Мусы Джалиля
В Казани отремонтируют улицу Халитова
«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста
Участок трассы между Мамадышем и Кукмором перекроют более чем на месяц
Грузины из «Рубина» на спор помыли машину вратаря
«Ак Барс» после двух побед подряд сыграет с «Локомотивом» на «Кубке ЛЖД»
24 августа в Чебоксарах пройдет день здоровья и спорта
Фотограф из Зеленодольского района получила всероссийское признание
22 августа в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев
Из-за велофестиваля в Ульяновске 24 августа перекроют дороги
Фристайлер прокатился на BMX по Казанскому Кремлю
Пока житель Йошкар-Олы был в командировке, у него украли автомобиль
Житель Чувашии за развращение и избиение дочери отправится в колонию на 8 лет
В Казани в аварии погиб пассажир легковушки
В Марий Эл приставы "подарили" жилье сыну нерадивого алиментщика
В московском Музее Победы пройдет выставка скульптуры «Поэт-герой Муса Джалиль»
В честь 550-летия Чебоксар появились 250 тысяч почтовых конвертов
Восьмиклассник из Казани выступит на Европейской олимпиаде по информатике
Около "Чаши" на три дня ограничат движение транспорта
Новые улицы появятся на карте Казани
В Чебоксарах уволили сотрудника УФСИН, отпустившего зека в магазин
Рабочая группа «Единой России» по контролю реализации нацпроектов проверила объекты в Чистопольском районе
Психбольница Чувашии хочет купить автомобиль Skoda Octavia за 1,2 миллиона рублей
В Татарстане железнодорожный переезд 753 километр частично закроют до 1 сентября
В Казани скончался один из старейших преподавателей КФУ Андрей Роот
Казанцев зовут запускать водные фонарики
Фарид Мухаметшин встретился с финалистами республиканского проекта «ПолитЗавод»