Грузины из «Рубина» на спор помыли машину вратаря

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-22T15:18:26+03:00

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База казанского «Рубина» на день превратилась в автомойку. Дело в том, что три грузинских игрока, полузащитники Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили и нападающий Бека Микелтадзе заключили пари с вратарем казанцев Иваном Коноваловым.

По условиям спора, если футболисты проиграют вратарю в серии пенальти, то они помоют его машину. Если же выйдет наоборот, то с тряпкой в руках окажется Иван Коновалов вместе с тренером.

Грузины проиграли пари.Заруба на тренировке превратилась в настоящий челендж Видео: ФК Рубин .

В итоге, гол забил только Зурико, поэтому три грузинских игрока отправились мыть машину вратарю.

– Спасибо, ребят, – сказал победитель пари после принятия работы, – мойка на базе «Рубина».

ИСТОЧНИК KP.RU