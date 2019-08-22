Грузины из «Рубина» на спор помыли машину вратаря
База казанского «Рубина» на день превратилась в автомойку. Дело в том, что три грузинских игрока, полузащитники Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили и нападающий Бека Микелтадзе заключили пари с вратарем казанцев Иваном Коноваловым.
По условиям спора, если футболисты проиграют вратарю в серии пенальти, то они помоют его машину. Если же выйдет наоборот, то с тряпкой в руках окажется Иван Коновалов вместе с тренером.
Грузины проиграли пари.Заруба на тренировке превратилась в настоящий челендж Видео: ФК Рубин .
В итоге, гол забил только Зурико, поэтому три грузинских игрока отправились мыть машину вратарю.
– Спасибо, ребят, – сказал победитель пари после принятия работы, – мойка на базе «Рубина».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»