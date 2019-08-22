Фотограф из Зеленодольского района получила всероссийское признание

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-22T13:58:47+03:00

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15-летняя Рената Хакетдинова школьница из села Бело-безводное Зеленодольского района стала победителем конкурса LIFE-ФОТО творческого молодежного проекта «Поколение М». За атмосферные снимки победительница получила возможность бесплатно пройти стажировку у лучших фоторепортеров культурного проекта «Русс Пресс Фото» в Москве.

«Первое место присуждено очень творческому снимку Ренаты. Только редким фотографиям хочется сказать, что они фотографичны. Их главное достоинство – их мимолётность, их нельзя повторить, они уникальны в своем состоянии. Эта фотография из таких. Фотография смотрится с эффектом присутствия, как кино», – отметил наставник проекта «Поколение М», известный фотожурналист Василий Прудников.

Несмотря на свой юный возраст, Рената имеет за плечами большой опыт работы в фотоделе и журналистике. Девушка 4 года является главным редактором детского телевидения "ТВОЕ ТВ", автором исследовательской работы по фотографии и уже проводит свой курс по фотомастерству в школе телевидения.

«Впервые взяла в руки фотоаппарат в 5 лет. Близкие заметили мой интерес к фото- и видеотехнике, мама учила основам операторского мастерства, старшая сестра подсказывала и давала советы по обработке. Пару лет назад взялась за фотодело серьезно, решила, что это именно то, с чем я хочу связать свою будущую работу. Победа в проекте дала мне уверенности, что я работаю на достойном уровне. Это отличная возможность поучиться у профессионалов в самом сердце страны», – отметила Рената Хакетдинова.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею развития творческо-интеллектуальных способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 миллионов рублей. Средства направлены на помощь 57 детям.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU