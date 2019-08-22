«Ак Барс» после двух побед подряд сыграет с «Локомотивом» на «Кубке ЛЖД»

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-22T14:47:39+03:00

Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени. Фото: Алина НИЗАМОВА

На турнире казанцы уже обыграли минское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист»

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22 августа казанский «Ак Барс» сыграет с ярославским «Локомотивом» на «Кубке Латвийской железной дороги» в Риге. Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

На турнире в Латвии казанцы уже одержали две победы. В первом матче «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» со счётом 3:0, а накануне екатеринбургский «Автомобилист» – 5:2.

«Локомотив» же стартовал на Кубке 21 августа игрой с хозяевами турнира, и уступил им со счетом 3:1. Кстати, сейчас в составе железнодорожников играют бывшие игроки казанского клуба Антон Ландер и Александр Свитов. Попадут лт они в заявку на предстоящий матч, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU