Из-за велофестиваля в Ульяновске 24 августа перекроют дороги

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-22T13:15:20+03:00

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В связи с проведением благотворительного велосипедного фестиваля «Сердце Симбирска» 24 августа в городе перекроют ряд дорог. Произойдет это с 21:30 и примерно до 22:30.

Так, для движения транспорта закроют бульвар Новый Венец, бульвар Пластова, улицу Гончарова, улицу Минаева (между улицами Гончарова и Железной Дивизии), улицу Железной Дивизии (между улицами Минаева и Ленина), улицу Ленина (между улицами Железной Дивизии и Спасской), Театральную площадь.

- Администрация Ульяновска и организаторы велофестиваля приносят гражданам извинения за доставленные неудобства и просят выбирать альтернативные маршруты передвижения, - отметили в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU