2019-08-22T12:40:10+03:00
Происшествия

Пока житель Йошкар-Олы был в командировке, у него украли автомобиль

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"
Лика ИСАЕВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
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Житель столицы Марий Эл отправился в командировку и припарковал свой автомобиль во дворе. Супруга 39-летнего мужчина следила за машиной, но 21 августа утром не нашла его на привычном месте. Она написала заявление в полицию и указала в нем, что легковушка была оборудована сигнализацией, однако никаких тревожных звуков она не слышала.

Полицейские просмотрели видео с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что ночью к автомобилю подошел высокий мужчина среднего телосложения в черной кофте с капюшоном. Он беспрепятственно открыл автомобиль, как предположили стражи порядка, с помощью ключа сигнализации. После этого злоумышленник сел в автомобиль и скрылся.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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