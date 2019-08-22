Пока житель Йошкар-Олы был в командировке, у него украли автомобиль

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-22T12:40:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель столицы Марий Эл отправился в командировку и припарковал свой автомобиль во дворе. Супруга 39-летнего мужчина следила за машиной, но 21 августа утром не нашла его на привычном месте. Она написала заявление в полицию и указала в нем, что легковушка была оборудована сигнализацией, однако никаких тревожных звуков она не слышала.

Полицейские просмотрели видео с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что ночью к автомобилю подошел высокий мужчина среднего телосложения в черной кофте с капюшоном. Он беспрепятственно открыл автомобиль, как предположили стражи порядка, с помощью ключа сигнализации. После этого злоумышленник сел в автомобиль и скрылся.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU