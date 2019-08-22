Житель Чувашии за развращение и избиение дочери отправится в колонию на 8 лет

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-22T12:25:07+03:00

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В Урмарском районном суде Чувашии суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Он признан виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, урозе ее убийства, истязании, жестоком обращении и неисполнение обязанностей по ее воспитанию. Фемида приговорила мужчину к восьми годам в колонии общего режима.

Первое нападение на дочь он совершил 11 января, когда будучи пьяным у себя дома совершил в отношении 12-летней дочери развратные действия. Чтобы девочка ничего не рассказывала маме, он пообещал ее убить. Затем такие же преступления он совершал в отношении потерпевшей трижды в феврале. И девочка все же сообщила о случившемся матери, которая вызвала полицию.

Во время расследования выяснилось, злоумышленник с сентября 2016 по февраль 2019 года избивал дочь, жестоко с ней обращался, сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU