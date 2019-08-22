В Казани в аварии погиб пассажир легковушки

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-22T11:54:04+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло под утро 22 августа на улице Вишневского в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, сотрудники Госавтоинспекции заметили подозрительный автомобиль ВАЗ. На предложение водителю остановиться тот только прибавил газ.

По сообщению очевидца, не подчинившийся автомобиль преследовали с поселка Дербышки. Водитель уходил от погони на скорости более 100 километров в час, пролетая перекрестки на "красный". На улице Вишневского он не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм на месте аварии погиб пассажир легковушки. Водитель получил травмы и доставлен в больницу. Свидетели утверждают, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU