2019-08-22T11:01:18+03:00
Общество

В московском Музее Победы пройдет выставка скульптуры «Поэт-герой Муса Джалиль»

Выставка одного экспоната приурочили к 75-летию казни легендарного татарского поэта
Лика ИСАЕВА
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Выставка откроется 23 августаВыставка откроется 23 августаФото: Из материалов пресс-службы
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В Музее Победы 23 августа на Поклонной горе в Москве пройдет выставка одной уникальной скульптуры. Впервые зрителям покажут уникальную скульптуру «Поэт-герой Муса Джалиль». и это мероприятие приурочено к 75-летию казни легендарного татарского поэта.

Автор скульптуры - талантливый скульптор Василием Керенским, сам воевал во время Великой Отечественной войны. Его привлекала героическая тематика, люди сильного характера, способные на подвиг. Когда в 1956 году ему в руки попала небольшая брошюра о трагической судьбе Мусы Джалиля, то подвиг поэта произвел на Керенского неизгладимое впечатление, и подвигло его взяться за работу над образом поэта. Для того, чтобы вылепить лицо Мусы Джалиля, он долго и тщательно выбирал фотографию.

По замыслу скульптора, автор «Моабитской тетради» полулежит на полу каземата, с гордо поднятой головой.

- В лице поэта, в динамике его тела автор сумел выразить могучий дух борца и победителя, - сообщили в пресс-службе музея. - Работа была завершена в 1957 году. Реликвия хранится в фондах Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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