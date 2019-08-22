2019-08-22T10:41:18+03:00
Общество

В честь 550-летия Чебоксар появились 250 тысяч почтовых конвертов

Церемония специального гашения пройдет 24 августа
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Появятся новые конвертыПоявятся новые конвертыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Юбилей столицы Чувашии празднуют масштабно, и Почта России подготовила свой подарок: выпустили 250 тысяч художественных маркированных почтовых конвертов, на которых нарисован раскинувшийся по берегу Волги город, эмблема праздника.

Торжественная процедура гашения пройдет 24 августа на площадке напротив здания Главпочтамта по проспекту Ленина.

Вот такой подарок сделали в честь юбилея столицы Чувашии Фото: Из материалов пресс-службы

Вот такой подарок сделали в честь юбилея столицы ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы

- Любое памятное гашение знаков почтовой оплаты – это незаурядное событие, - рассказал директор филиала Владимир Тимофеев. - Специальный штемпель в честь 550-летия Чебоксар действует только один день – 24 августа 2019 года – и затем будет уничтожен. Маркированный конверт, погашенный им, станет историческим раритетом, напоминающим о памятной дате как в истории нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл приставы "подарили" жилье сыну нерадивого алиментщика
В московском Музее Победы пройдет выставка скульптуры «Поэт-герой Муса Джалиль»
Восьмиклассник из Казани выступит на Европейской олимпиаде по информатике
Около "Чаши" на три дня ограничат движение транспорта
Новые улицы появятся на карте Казани
В Чебоксарах уволили сотрудника УФСИН, отпустившего зека в магазин
Рабочая группа «Единой России» по контролю реализации нацпроектов проверила объекты в Чистопольском районе
Психбольница Чувашии хочет купить автомобиль Skoda Octavia за 1,2 миллиона рублей
В Татарстане железнодорожный переезд 753 километр частично закроют до 1 сентября
В Казани скончался один из старейших преподавателей КФУ Андрей Роот
Казанцев зовут запускать водные фонарики
Фарид Мухаметшин встретился с финалистами республиканского проекта «ПолитЗавод»