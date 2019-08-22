В честь 550-летия Чебоксар появились 250 тысяч почтовых конвертов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-22T10:41:18+03:00

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Юбилей столицы Чувашии празднуют масштабно, и Почта России подготовила свой подарок: выпустили 250 тысяч художественных маркированных почтовых конвертов, на которых нарисован раскинувшийся по берегу Волги город, эмблема праздника.

Торжественная процедура гашения пройдет 24 августа на площадке напротив здания Главпочтамта по проспекту Ленина.

Вот такой подарок сделали в честь юбилея столицы ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы

- Любое памятное гашение знаков почтовой оплаты – это незаурядное событие, - рассказал директор филиала Владимир Тимофеев. - Специальный штемпель в честь 550-летия Чебоксар действует только один день – 24 августа 2019 года – и затем будет уничтожен. Маркированный конверт, погашенный им, станет историческим раритетом, напоминающим о памятной дате как в истории нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU