2019-08-22T10:00:25+03:00
Общество

Около "Чаши" на три дня ограничат движение транспорта

Это произойдет из-за проведения фестиваля "Вкусная Казань"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВА.Фото: Алина НИЗАМОВА.
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С 23 по 25 августа в столице Татарстана состоится традиционный гастрономический фестиваль "Вкусная Казань". Мероприятие состоится около Центра семьи "Казан". В связи с проведением мероприятия около "Чаши" ограничат движение транспорта. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

23 августа с 12.00 до 22.00, 24 и 25 августа с 10.00 до 22.00 движение транспорта будет ограничено по проезду вокруг Центра семьи "Казан" по улице Сибгата Хакима, 4.

На этом же участке во время фестиваля планируется ввести ограничение движения пешеходов по тротуару.

Напомним, с 23 по 25 августа в столице Татарстана в шестой раз пройдет главное гастрономическое событие года – фестиваль "Вкусная Казань". В этом году в нем примут участие более 70 ресторанов и кафе из разных городов России, которые представят посетителям уникальные угощения на площадке около Центра семьи "Казан".

ИСТОЧНИК KP.RU

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