2019-08-22T09:50:00+03:00
Общество

Новые улицы появятся на карте Казани

Исполком города подписал постановление об наименовании улиц в Советском районе
Лика ИСАЕВА
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Жители микрорайона сами выбирали названия для улицЖители микрорайона сами выбирали названия для улицФото: Из материалов пресс-службы
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Столица Татарстана прирастает новыми микрорайонами, где наименования улицам закрепили постановлением исполкома Казани. Всего на карте появятся пять магистралей, расположенных в жилом массиве Султан Ай, для которые подобрали красивые и теплые названия: «улица Зеленая Роща – Зеленая Роща урамы», «Алмазная улица – Алмазная урамы», «улица Алтын – Алтын урамы», «улица Айтуган – Айтуган урамы», «улица Райхан – Райхан урамы».

Названия выбирали, кстати, с учетом мнения собственников земельных участков, которые обращались в администрацию города, а также рекомендаций комиссии по топонимике столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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