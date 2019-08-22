В Чебоксарах уволили сотрудника УФСИН, отпустившего зека в магазин
После проведенной служебной проверки и возбуждения уголовного дела по статье "Халатность" в отношении сотрудника ИК-4 руководство УФСИН Чувашии приняло решение уволить мужчину со службы по отрицательным мотивам.
Все произошло 16 июля, когда уже экс-сотрудник отпустил 41-летнего заключенного, которого конвоировал с места работы, в магазин. Зек. отбывавший 10-летний срок за грабежи, кражи, похищения паспортов и тяжелые избиения, сбежал. Но на свободе он находился всего несколько часов, его вскоре задержали.
По факту побега возбудили уголовное дело, а в отношении сотрудника - и уголовное дело, и назначили служебную проверку. По ее итогам решили уволить мужчину по отрицательным мотивам. Ему грозит арест на срок до трех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»