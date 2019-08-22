2019-08-22T08:43:08+03:00
Происшествия

В Чебоксарах уволили сотрудника УФСИН, отпустившего зека в магазин

Воспользовавшись этим, мужчина сбежал
Лика ИСАЕВА
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Мужчина сбежал из ИК-4 УФСИН ЧувашииМужчина сбежал из ИК-4 УФСИН ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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После проведенной служебной проверки и возбуждения уголовного дела по статье "Халатность" в отношении сотрудника ИК-4 руководство УФСИН Чувашии приняло решение уволить мужчину со службы по отрицательным мотивам.

Все произошло 16 июля, когда уже экс-сотрудник отпустил 41-летнего заключенного, которого конвоировал с места работы, в магазин. Зек. отбывавший 10-летний срок за грабежи, кражи, похищения паспортов и тяжелые избиения, сбежал. Но на свободе он находился всего несколько часов, его вскоре задержали.

По факту побега возбудили уголовное дело, а в отношении сотрудника - и уголовное дело, и назначили служебную проверку. По ее итогам решили уволить мужчину по отрицательным мотивам. Ему грозит арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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