В Татарстане железнодорожный переезд 753 километр частично закроют до 1 сентября

СЕГОДНЯ 19:22 2019-08-21T19:22:44+03:00

Проехать нельзя будет с 7 до 19 часов. Фото: Алина НИЗАМОВА

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До 1 сентября в Татарстане железнодорожный переезд 753 км будет частично закрыт для движения транспорта.

Проехать через железнодорожный переезд перегона Свияжск – Зеленый Дол, по адресу поселок Нижние Вязовые, улица Шоссейная, нельзя будет с 7 до 19 часов. Там запанирован капитальный ремонт с заменой устройств защитного заграждения.

Горьковская железная дорога просит жителей Свияжска учесть эту информацию при планировании поездок, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU