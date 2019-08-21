В Татарстане железнодорожный переезд 753 километр частично закроют до 1 сентября
Там запланирован капремонт
Проехать нельзя будет с 7 до 19 часов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
До 1 сентября в Татарстане железнодорожный переезд 753 км будет частично закрыт для движения транспорта.
Проехать через железнодорожный переезд перегона Свияжск – Зеленый Дол, по адресу поселок Нижние Вязовые, улица Шоссейная, нельзя будет с 7 до 19 часов. Там запанирован капитальный ремонт с заменой устройств защитного заграждения.
Горьковская железная дорога просит жителей Свияжска учесть эту информацию при планировании поездок, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU