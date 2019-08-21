В Чебоксарах состоялось чествование двух новых почетных граждан города
Ими стали заслуженный строитель России и чемпион мира по боксу
Фото: из материалов пресс-служб
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В среду, 21 августа, в Чебоксарах состоялось чествование двух новых почетных граждан города. Ими в 2019 году стали Игорь Рощин и Валерий Львов.
Игорь Рощин – заслуженный строитель России. Ранее он был удостоен госпремии России в области науки и техники за работу по возрождению исторической части столицы Чувашии - строительство дамбы и дороги к храму.
Валерий Львов - чемпион мира по боксу. На его счету более 50 побед в различных международных турнирах. Сейчас мужчина работает инструктором-методистом в спортивной школе имени Тихонова в Чебоксарах.
ИСТОЧНИК KP.RU