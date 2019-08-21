В Казани скончался один из старейших преподавателей КФУ Андрей Роот

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-21T18:51:53+03:00

В1962 году именно Роот стал создателем кафедры журналистики в Казанском университете

Ему был 91 год

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В среду, 21 августа, стало известно о смерти одного из старейших преподавателей Казанского федерального университета Андрея Роота. Он был не заслуженным профессором вуза, доктором филологических наук и академиком Академии военно-исторических наук. Мужчины не стало в возрасте 91 года.

- Ушёл из жизни Андрей Александрович Роот. Работая с первого дня основания кафедры журналистики, он оставил множество научных работ, в том числе – исследования, посвящённые Александру Ивановичу Герцену. Сегодня основу профессорско-преподавательского состава ВШ составляют его ученики. Учениками Роота являются сотни известных журналистов страны, - написал на своей странице директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.

Отметим, что в 1962 году именно Роот стал создателем кафедры журналистики в Казанском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU