2019-08-21T18:51:53+03:00
Общество

В Казани скончался один из старейших преподавателей КФУ Андрей Роот

Ему был 91 год
Алина ГАБДУЛИНА
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В1962 году именно Роот стал создателем кафедры журналистики в Казанском университетеВ1962 году именно Роот стал создателем кафедры журналистики в Казанском университете
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В среду, 21 августа, стало известно о смерти одного из старейших преподавателей Казанского федерального университета Андрея Роота. Он был не заслуженным профессором вуза, доктором филологических наук и академиком Академии военно-исторических наук. Мужчины не стало в возрасте 91 года.

- Ушёл из жизни Андрей Александрович Роот. Работая с первого дня основания кафедры журналистики, он оставил множество научных работ, в том числе – исследования, посвящённые Александру Ивановичу Герцену. Сегодня основу профессорско-преподавательского состава ВШ составляют его ученики. Учениками Роота являются сотни известных журналистов страны, - написал на своей странице директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.

Отметим, что в 1962 году именно Роот стал создателем кафедры журналистики в Казанском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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