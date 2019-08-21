Казанцев зовут запускать водные фонарики

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-21T18:43:11+03:00

Фонарики всем желающим раздадут прямо на мероприятии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители Казани стремятся красочно проводить лето. Так, 25 августа на Кремлевской набережной пройдет вечер водных фонариков. Принять участие в необычном празднике смогут все желающие.

- С наступлением сумерек горожане загадают желания и опустят в фонтан на центральной аллее набережной фонарики в виде светящихся цветков лотоса. Считается, что все добрые желания, которые загадают участники необычного фестиваля, сбудутся, - сообщили организаторы мероприятия.

Фонарики всем желающим вручат волонтеры при входе на мероприятие, которое будет проходить с 20.00 до 21.30.

ИСТОЧНИК KP.RU