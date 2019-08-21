Психбольница Чувашии хочет купить автомобиль Skoda Octavia за 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:34 2019-08-21T19:34:13+03:00

Исполнитель тендера будет выбран посредством аукциона 10 сентября текущего года Фото: Дмитрий БРУШКО

Учреждение также готово принять эквивалент иномарки

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Психиатрическая больница Чувашии выделит 1,2 миллиона рублей на приобретения автомобиля для медучреждения. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, больнице необходима иномарка Skoda Octavia черного цвета или ее эквивалент. Вид коробки передач не имеет значения.

Исполнитель тендера будет выбран посредством аукциона 10 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU