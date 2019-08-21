65% бюджета Набережных Челнов ежегодно уходит на систему образования

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-21T14:51:43+03:00

И, кажется, деньги выделяются не зря Фото: Мария ЛЕНЦ

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Каждый год из бюджета Набережных Челнов на систему образования выделяется 65% средств. Это более 6,5 миллиардов рублей, сообщил мэр города Наиль Магдеев во время августовской конференции педагогических работников.

И, кажется, деньги выделяются не зря. По словам Магдеева, результаты ЕГЭ у выпускников татарстанского автограда в 2019 году выше прошлогодних и выше республиканских. Так, 25 школьников набрали на экзамене 100 балов, а 192 – были награждены медалью России за особые успехи в учебе.

Мэр также отметил, что сейчас в городе завершается строительство 6 детских садов. Они создадут 1640 мест для дошкольников.

ИСТОЧНИК KP.RU