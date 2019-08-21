2019-08-21T16:13:37+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле маршрутка сбила велосипедиста

Лия ХАЙРУТДИНОВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Вечером во вторник, 20 августа, в столице Марий Эл на Воскресенском проспекте произошла авария с участием маршрутки и велосипедиста. По предварительным данным, 35-летний водитель микроавтобуса Ford проезжая перекресток, не заметил 29-летнего велосипедиста. Велосипедист нарушил правила дорожного движения - не спешился перед "зеброй", и решил проехать по ней.

В результате этого микроавтобуса сбил велосипедиста. Пострадавший получил различной степени тжести и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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