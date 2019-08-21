22 августа в Казани потеплеет до 28 градусов выше нуля

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-21T14:17:25+03:00

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Нынешняя неделя дает возможность татарстанцам порадоваться последним летним денькам. Так, 22 августа в Казани прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром в республике и ее столице местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 28 градусов выше нуля.

В Татарстане в ночные часы температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов со знаком "плюс". Днем - до 28 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU