22 августа в Казани потеплеет до 28 градусов выше нуля
Осадков не ожидается
Казанцы еще могут позагорать.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Нынешняя неделя дает возможность татарстанцам порадоваться последним летним денькам. Так, 22 августа в Казани прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром в республике и ее столице местами возможен туман.
Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 28 градусов выше нуля.
В Татарстане в ночные часы температура воздуха будет колебаться от 11 до 16 градусов со знаком "плюс". Днем - до 28 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU