В Йошкар-Оле в аварии с маршруткой пострадала пенсионерка
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 20 августа, рано утром в столице Марий Эл. На перекрестке улиц Водопроводная и Первомайская столкнулись легковая иномарка Hyundai и маршрутный микроавтобус Fiat. По предварительным данным, 66-летний водитель легковушки грубо нарушил ПДД - он двигался по второстепенной дороге и должен был уступить дорогу маршрутке, но не сделал этого.
- В результате столкновения травмы различной степени получила 66-летняя пассажирка иномарки Hyundai. она была доставлена в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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