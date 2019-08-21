Для участников WorldSkills-2019 провели массовую экскурсию по Казани

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-21T13:42:59+03:00

Всего по городу прогулялись 3951 человек

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В Казани прошла самая массовая экскурсия по городу для участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Всего запланировали два экскурсионных дня - 18 и 20 августа. Экскурсии пользовались спросом. Так, в общей сложности достопримечательности города осмотрел 3951 человек.

- Участники экскурсионной программы смогли познакомиться с городом на обзорной экскурсии и посетить главные достопримечательности – Казанский Кремль, Старо-Татарскую слободу, - сообщили в пресс-службе Госкомитета по туризму РТ.

Напомним, 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Церемония открытия состоится завтра на стадионе «Казань Арена». До стадиона будут курсировать бесплатные шаттлы.

ИСТОЧНИК KP.RU