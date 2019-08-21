Более 20 электричек в Татарстане изменят свое расписание из-за ремонта пути

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-21T13:25:19+03:00

Изменения в расписании продлятся с 31 августа по 19 сентября. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Основная пора изменений придется на сентябрь

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Через некоторое время на перегоне Пычас-Карамбай будет проводиться капитальный ремонт пути. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов.

Так, с 31 августа по 16 сентября изменится расписание пригородных поездов №№ 6935 Ижевск-Кизнер, 6373 Ижевск-Кизнер, 6936 Кизнер-Ижевск, 6430 Казань-Шемордан, 6431 Сосновка-Казань, 6410 Казань-Сосновка.

С 31 августа по 17 сентября изменится расписание пригородных поездов №№ 6307 Каза-Свияжск, 6477 Арск-Васильево, 6427 Сосновка-Казань, 6428 Казань-Вятские Поляны.

С 1 по 17 сентября изменится расписание пригородных поездов №№ 6933 Ижевск-Кизнер, 6924 Казань-Кизнер, 6401 Шемордан-Казань, 6420 Казань-Вятские Поляны, 6403 Арск-Казань, 6421 Сосновка-Казань, 6407 Арск-Казань, 6934 Кизнер-Ижевск, 6379 Кизнер-Вятские Поляны, 6371 Ижевск-Кизнер, 6923 Кизнер-Казань.

18 сентября изменится расписание пригородных поездов №№ 6935 Ижевск-Кизнер, 6373 Ижевск-Кизнер, 6434 Казань-Арск, 6440 Казань-Сосновка, 6431 Сосновка-Казань, 6410 Казань-Сосновка.

19 сентября изменится расписание пригородных поездов №№ 6933 Ижевск-Кизнер, 6371 Ижевск-Кизнер.

Изменения коснутся большинства остановочных пунктов по ходу следования. Разница с действующим расписанием составит от одной минуты до получаса.

Жителям Татарстана рекомендуют заранее уточнять время отправления и прибытия поездов на время ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU