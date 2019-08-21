Ради велосипедистов в Чебоксарах перекроют дороги

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-21T12:57:39+03:00

При этом, движение ограничат в вечернее время

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23 августа в Чебоксарах состоится масштабное спортивное мероприятие - ночной велопробег. В связи с этим, в городе частично ограничат движение транспорта.

Так, с 21:00 23 августа и до окончания велопробега запретят движение и стоянку транспортных средств, кроме троллейбусов, по улице Константина Иванова (от пересечения с улицей Водопроводная до дамбы Чебоксарского залива), дамбе Чебоксарского залива, улицам Ярославская (от пересечения с улицей Сергия Радонежского до пересечения с улицей Композиторов Воробьевых), Композиторов Воробьевых (от пересечения с улицей Ярославская до пересечения с Президентским бульваром), Карла Маркса (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до улицы Логинова), площади Республики города Чебоксары.

- Движение транспортных средств по участкам дорог с ограничением движения возобновится после прохождения велосипедной колонны., - пояснили в пресс-службе мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU