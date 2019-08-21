18-летний парень в Ульяновске за ночь угнал две "Оки"

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-21T12:39:28+03:00

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В начале августа два жителя Ульяновска заявили в полицию об угоне их автомобилей. Речь в обоих случаях шла об "Оке". При этом, обе малолитражки изчезли ииз одного двора. Оьба потерпевших оставили свои машины во дворе одного из домов по улице Кольцевой, а через некоторое время не обнаружили свои автомобили на месте их парковки.

Полицейские смогли выячислить и задержать подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 18-летний безработный парень. В ходе осмотра его жилища полицейские обнаружили похищенный аккумулятор от одного из угнанных автомобилей.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал, как все было. Он признался, что так и не смог завести автомобили, поэтому отогнал их в безлюдное место. Затем, разбив окно, из салона одного из транспортных средств похитил аккумулятор. В настоящее время похищенные автомобили полицейскими обнаружены и возвращены владельцам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрана мера пресечения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU