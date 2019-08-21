Разбойники из Татарстана пытались напугать росгвардейцев гранатой
На территории Волгоградской области прошла совместная операция сотрудников полиции Волгоградской области и Татарстана при участии бойцов Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Все началось с того, что в одном из автосервисов Казани злоумышленники отобрали автомобиль и на нем совершили нападение на 27-летнего местного жителя. Избив мужчину, отобрали телефон и деньги. Приехали в Набережные Челны, ворвались в квартиру другого потерпевшего и под угрозой ножа похитили 15 тысяч долларов США.
По факту этих нападений МВД Татарстана возбудило уголовные дела по статьями "Разбой", "Грабеж" и "Угон автомобиля".
Во время розыскных мероприятий установили личности подозреваемых - два жителя Татарстана, ранее судимые за аналогичные преступления. Но они уже скрылись в Волгоградской области.
На задержание выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Но сдаваться добровольно они не собирались - начали отстреливаться, затем, угрожая предметом, похожим на гранату, требовали отпустить их. Территорию деревни, где скрывались подозреваемые, оцепили.
Уже после задержания у них был изъят газовый револьвер системы Наган и муляж гранаты.
Задержание разбойников из Татарстана.! другой источник
- По имеющейся информации, фигуранты могли находиться под воздействием наркотических средств, - сообщили в МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU