2019-08-21T10:57:29+03:00
Происшествия

Разбойники из Татарстана пытались напугать росгвардейцев гранатой

В задержании участвовали силовики из республики и Волгоградской области
Лика ИСАЕВА
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Мужчина задержали после стрельбыМужчина задержали после стрельбыФото: Из материалов пресс-службы
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На территории Волгоградской области прошла совместная операция сотрудников полиции Волгоградской области и Татарстана при участии бойцов Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Все началось с того, что в одном из автосервисов Казани злоумышленники отобрали автомобиль и на нем совершили нападение на 27-летнего местного жителя. Избив мужчину, отобрали телефон и деньги. Приехали в Набережные Челны, ворвались в квартиру другого потерпевшего и под угрозой ножа похитили 15 тысяч долларов США.

По факту этих нападений МВД Татарстана возбудило уголовные дела по статьями "Разбой", "Грабеж" и "Угон автомобиля".

Во время розыскных мероприятий установили личности подозреваемых - два жителя Татарстана, ранее судимые за аналогичные преступления. Но они уже скрылись в Волгоградской области.

На задержание выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Но сдаваться добровольно они не собирались - начали отстреливаться, затем, угрожая предметом, похожим на гранату, требовали отпустить их. Территорию деревни, где скрывались подозреваемые, оцепили.

Уже после задержания у них был изъят газовый револьвер системы Наган и муляж гранаты.

Задержание разбойников из Татарстана.! другой источник

- По имеющейся информации, фигуранты могли находиться под воздействием наркотических средств, - сообщили в МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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