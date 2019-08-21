В Чебоксарах задержали водителя "Городского кота" без прав

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-21T09:15:38+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции проверили во время рейда по Чебоксарам обнаружили уборщик-пылесос, который называют "Городской кот". Небольшой маневренный механизм имеет две круглые щетки, которыми подметает улицы и тротуары. Для управлением им водитель должен иметь права соответствующей категории как на трактор. Но у того чебоксарца, который 19 августа работал на "коте", водительских прав не оказалось.

Вот такого нарушителя задержали в ЧебоксарахФото: МВД по Чувашской Республике

- В отношении водителя составлен административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Ему грозит административный штраф в 15 тысяч рублей, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU