В Чебоксарах задержали водителя "Городского кота" без прав
Сотрудники Госавтоинспекции проверили во время рейда по Чебоксарам обнаружили уборщик-пылесос, который называют "Городской кот". Небольшой маневренный механизм имеет две круглые щетки, которыми подметает улицы и тротуары. Для управлением им водитель должен иметь права соответствующей категории как на трактор. Но у того чебоксарца, который 19 августа работал на "коте", водительских прав не оказалось.
Вот такого нарушителя задержали в ЧебоксарахФото: МВД по Чувашской Республике
- В отношении водителя составлен административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Ему грозит административный штраф в 15 тысяч рублей, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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