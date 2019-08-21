В Чебоксарах столкнулись троллейбус и автобус

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-21T08:56:29+03:00

По предварительным данным, один из водителей превысил безопасную скорость

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Столкновение троллейбуса и автобуса произошло утром 21 августа на проспекте Яковлева на полосе движения в сторону железно-дорожного вокзала. Водитель автобуса маршрута №44, по предварительным данным, превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и под путепроводом врезался во впереди идущий троллейбус. Во время аварии оба общественных транспорта получили серьезные повреждения.

На месте работают все экстренные службы города. Количество пострадавших во время дорожно-транспортного происшествия выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU