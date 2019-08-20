Рустам Минниханов объявил о начале реализации в Татарстане новой программы «Наш двор»

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-20T17:02:44+03:00

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В Татарстане будет реализована новая масштабная программа по обустройству дворов «Наш двор». Об этом сегодня на встрече с редакторами ведущих СМИ республики заявил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Президент РТ отметил, что на сегодняшний день в республике реализуется 40 социально-ориентированных программ, направленных на повышение качества жизни татарстанцев. Проекты охватывают практически все сферы: жилищный комплекс, здравоохранение, образование, дорожное строительство, развитие общественных пространств и многие другие.

По словам Рустама Минниханова, наработанный за многие годы опыт будет использован при реализации новой программы «Наш двор». В рамках данного проекта с 2020 года в течение трёх лет планируется привести в порядок дворы всех многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено порядка 50 млрд рублей.

Президент Татарстана подчеркнул, что разработке программы «Наш двор» предшествовала большая работа с населением. В частности, определён перечень необходимых работ, включающий установку скамеек, светильников, благоустройство детских площадок или организацию парковок.

Рустам Минниханов добавил, что главный принцип при разработке новой программы – услышать запросы татарстанцев. На первом этапе будет проведено массовое анкетирование, чтобы каждый гражданин смог высказаться о стандартах благоустройства придомовых территорий. Анкетирование будет организовано на избирательных участках 8 сентября, параллельно с выборами депутатов Государственного Совета РТ.

Напомним, что с предложением расширить количество государственных программ, разработав отдельный проект по благоустройству придомовых территорий выступила партия «Единая Россия». Президент Татарстана поддержал данную инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU