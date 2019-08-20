2019-08-20T18:56:11+03:00
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Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия деревни WorldSkills в Казани

В мероприятии также поучаствовал президент WorldSkills International Саймон Бартли
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 20 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов и президент WorldSkills International Саймон Бартли приняли участие в церемонии открытия деревни WorldSkills в Казани. Там они также они подняли флаг чемпионата.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Минниханов поблагодарил руководство International в целом и Саймона Бартли в частности за поддержку и опыт. После он выразил надежду на то, что Казань понравится участников чемпионата и поможет установлению новых контактов.

Саймон Бартли, в свою очередь, отметил проделанную руководством Татарстана работу по подготовке к WorlSkills-2019.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Отметим, что деревня WorldSkills на время проведения чемпионата разместится в деревне Универсиады, где обычно живут студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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