Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия деревни WorldSkills в Казани
Во вторник, 20 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов и президент WorldSkills International Саймон Бартли приняли участие в церемонии открытия деревни WorldSkills в Казани. Там они также они подняли флаг чемпионата.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
Минниханов поблагодарил руководство International в целом и Саймона Бартли в частности за поддержку и опыт. После он выразил надежду на то, что Казань понравится участников чемпионата и поможет установлению новых контактов.
Саймон Бартли, в свою очередь, отметил проделанную руководством Татарстана работу по подготовке к WorlSkills-2019.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
Отметим, что деревня WorldSkills на время проведения чемпионата разместится в деревне Универсиады, где обычно живут студенты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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