К концу недели в Татарстане похолодает, и в республику вернутся дожди
В ближайшие пару дней в регионе прогнозируют до 28 градусов тепла
А в среду, 21 августа, днем температура воздуха поднимется вплоть до 28 градусов теплаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Татарстан пришла долгожданная жара. Так, в среду, 21 августа, днем температура воздуха поднимется вплоть до 28 градусов тепла. В четверг же тоже будет не прохладнее – до 27 градусов.
А вот в пятницу, 25 числа, столбики термометров начнут падать. Гидрометцентр республики предсказывает от +20 до +25 градусов. Кроме того, к выходным в регион вернутся грозовые дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU
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