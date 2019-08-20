2019-08-20T17:22:11+03:00
Общество

К концу недели в Татарстане похолодает, и в республику вернутся дожди

В ближайшие пару дней в регионе прогнозируют до 28 градусов тепла
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
А в среду, 21 августа, днем температура воздуха поднимется вплоть до 28 градусов теплаА в среду, 21 августа, днем температура воздуха поднимется вплоть до 28 градусов теплаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Татарстан пришла долгожданная жара. Так, в среду, 21 августа, днем температура воздуха поднимется вплоть до 28 градусов тепла. В четверг же тоже будет не прохладнее – до 27 градусов.

А вот в пятницу, 25 числа, столбики термометров начнут падать. Гидрометцентр республики предсказывает от +20 до +25 градусов. Кроме того, к выходным в регион вернутся грозовые дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт улицы Чистопольская в Нижнекамске выделили 95,5 миллионов рублей
Главный тренер УНИКСа: Валерия Лиходея я хотел видеть в команде с прошлого сезона
В Йошкар-Оле материнский капитал тратят на уплату кредита и улучшение жилищных условий
Рустам Минниханов объявил о начале реализации в Татарстане новой программы «Наш двор»
Жители Татарстана тратят лишь 21,8% своих доходов на еду
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
С начала августа самозанятыми в Татарстане стали еще 4 тысячи человек
Пустили переночевать, а он изнасиловал хозяйку: В Чувашии осудили насильника-рецидивиста
В Чебоксарах сын забил насмерть родную мать
Тренер «Ак Барса»: На Кубке ЛЖД мы определимся с составом, который пойдёт в сезон
Проведи День Республики вместе с "Комсомолкой" в парке "Крылья Советов"
Рустам Минниханов пообещал выделить 50 миллиардов рублей на обустройство всех дворов в Татарстане