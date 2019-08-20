К концу недели в Татарстане похолодает, и в республику вернутся дожди

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-20T17:22:11+03:00

А в среду, 21 августа, днем температура воздуха поднимется вплоть до 28 градусов тепла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие пару дней в регионе прогнозируют до 28 градусов тепла

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В Татарстан пришла долгожданная жара. Так, в среду, 21 августа, днем температура воздуха поднимется вплоть до 28 градусов тепла. В четверг же тоже будет не прохладнее – до 27 градусов.

А вот в пятницу, 25 числа, столбики термометров начнут падать. Гидрометцентр республики предсказывает от +20 до +25 градусов. Кроме того, к выходным в регион вернутся грозовые дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU