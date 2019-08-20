СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-20T16:57:15+03:00

Эксперты объясняют такой разброс религиозными традициями и разницей в количестве детей в семьях Фото: Евгения ГУСЕВА

В среднем в России на продукты люди тратят 30% расходов

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Стало известно, что жители Татарстана тратят лишь 21,8% своих доходов на еду. В это время в Ингушетии и Дагестане за продукты люди предпочитают отдавать от 53,8% до 57,9% своих расходов. Такие цифры называет РИА Новости со ссылкой на отчет Росстата.

Эксперты объясняют такой разброс религиозными традициями и разницей в количестве детей в семьях. В среднем же жители России на еду тратят 30% своих расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU